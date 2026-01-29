Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Trunkenheitsfahrt festgestellt
Stadthagen (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 19:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei einen Pkw im Schaumburger Weg in Stadthagen.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrzeugführer aus Bückeburg seinen Mercedes-Benz unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille.
Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
