Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt festgestellt

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 19:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei einen Pkw im Schaumburger Weg in Stadthagen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrzeugführer aus Bückeburg seinen Mercedes-Benz unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 29.01.2026 – 08:19

    POL-NI: Auffahrunfall: Fahrerin unter Alkoholeinfluss

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 18:35 Uhr, ereignete sich im Kräher Weg in Nienburg ein Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin aus Nienburg fuhr mit ihrem Renault Clio auf einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai IONIQ auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Personen wurden nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:17

    POL-NI: Lindhorst/Heuerßen - Verkehrsunfall ohne Versicherungsschutz

    Lindhorst (ots) - (KEM) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 6.38 Uhr wurde die Polizei Stadthagen zu einem Verkehrsunfall an der Kobbenser Straße in Lindhorst/Heuerßen gerufen. Ein 22-Jähriger aus der SG Lindhorst kam ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge aufgrund von Schneeverwehungen mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:15

    POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Bückeburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es im Kreisverkehr Hans-Neschen-Straße / Kreuzbreite (K 10) in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer eines VW Crafter aus Porta Westfalica beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 20-jährigen ...

    mehr
