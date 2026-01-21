Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zahlreiche Verkehrsverstöße an der L770 festgestellt

Petershagen, Espelkamp (ots)

(FW) In Petershagen und Espelkamp wurden im Laufe des Montags durch die Polizei Minden-Lübbecke an der L770 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, bei welchen diverse Verkehrsverstöße festgestellt werden konnten.

Die Messungen fanden auf mehreren Streckenabschnitten der Landesstraße statt. Die Beamten belegten aufgrund der Feststellungen hierbei 207 Verkehrsteilnehmer mit Verwarnungsgeldern und fertigten 178 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Hierunter befanden sich unter anderem auch sieben Fahrzeugführer, die man mit einem Mobiltelefon am Steuer ertappte sowie fünf Lkw-Fahrer bei denen man eine mangelhafte Ladungssicherung feststellte.

Im Rahmen des Einsatzes stach unter anderem ein Opel-Fahrer aus Schaumburg (41) besonders negativ hervor. Dieser wurde bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern mit 109 km/h "geblitzt". Den Fahrer erwartet nun eine Strafe von 480 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.

Ein Petershäger fiel während der Kontrolle aufgrund einer vermeintlichen Alkoholisierung auf. So ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen positiven Wert und endete in einer Strafanzeige und einer Blutprobe.

Eine weitere Besonderheit entdeckten die Beamten bei der Überprüfung eines Schwertransportes, welcher nicht nur zu lang und zu hoch war, sondern auch erhebliche Ladungssicherungsmängel aufwies. So transportierte dieser einen Bagger in einer Mulde. Die Ordnungshüter fertigten eine entsprechende Anzeige.

