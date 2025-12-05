PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-RS: Betriebsmittelspur im westlichen Remscheider Stadtgebiet beschäftigt viele Einsatzkräfte

Remscheid (ots)

Gegen 8 Uhr gingen bei der Leitstelle der Feuerwehr Remscheid mehrere Anrufe über eine Betriebsmittelspur im Bereich Solinger Straße, Brückenstraße, Vieringhausen, Freiheitsstraße, Kipperstraße, Mandtstraße, Blumenstraße... (Aufzählung nicht abschließend) ein. Diese erstreckte sich über mehrere Fahrspuren. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr mit Spezialfahrzeug, der Löscheinheiten Hasten und Nord und Kehrmaschinen der Technischen Betriebe Remscheid wurde zudem ein Ölspurbeseitigungsfahrzeug der Feuerwehr Wuppertal angefordert. Diese gingen mit Spezialreinigungsmittel und Ölbindemittel vor. Der Kräfteaufwand war notwendig um schnellstmöglich eine weitere Verbreitung des Betriebsmittels in andere Straßen zu verhindern und das Betriebsmittel zu beseitigen. Trotz des massiven Material- und Kräfteeinsatzes zog sich die Einsatzdauer bis in die Mittagsstunden. Ein Dank geht hier an alle unterstützenden Kräfte.

  • 24.11.2025 – 13:04

    FW-RS: Verpuffung im Keller eines Mehrfamilienhauses

    Remscheid (ots) - Die Feuerwehr Remscheid wurde am Montagmorgen, gegen 10:55 Uhr, zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Nordstraße gerufen. Als die Feuerwehr die Tür zur betroffenen Kellerwohnung öffnete, bestätigte sich die Feuermeldung. Direkt hinter der Wohnungstür lag außerdem eine schwerverletzte Person, die sofort durch die Feuerwehr gerettet und anschließend medizinisch versorgt werden konnte. ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 15:20

    FW-RS: Rauchentwicklung in Wohnung

    Remscheid (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen 13:36 Uhr in der Honsberger Straße zu einer Verrauchung in einer Wohnung im 1. Obergeschoss. In Abwesenheit des Mieters war Kochgut auf dem Herd in Brand geraten und hatte die betroffene Wohnung verraucht. Aufmerksame Nachbarn wurden durch die in der Wohnung installierten Rauchmelder auf das Geschehen aufmerksam. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür. Ein Hund, der sich zu diesem ...

    mehr
