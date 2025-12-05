Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Betriebsmittelspur im westlichen Remscheider Stadtgebiet beschäftigt viele Einsatzkräfte

Remscheid (ots)

Gegen 8 Uhr gingen bei der Leitstelle der Feuerwehr Remscheid mehrere Anrufe über eine Betriebsmittelspur im Bereich Solinger Straße, Brückenstraße, Vieringhausen, Freiheitsstraße, Kipperstraße, Mandtstraße, Blumenstraße... (Aufzählung nicht abschließend) ein. Diese erstreckte sich über mehrere Fahrspuren. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr mit Spezialfahrzeug, der Löscheinheiten Hasten und Nord und Kehrmaschinen der Technischen Betriebe Remscheid wurde zudem ein Ölspurbeseitigungsfahrzeug der Feuerwehr Wuppertal angefordert. Diese gingen mit Spezialreinigungsmittel und Ölbindemittel vor. Der Kräfteaufwand war notwendig um schnellstmöglich eine weitere Verbreitung des Betriebsmittels in andere Straßen zu verhindern und das Betriebsmittel zu beseitigen. Trotz des massiven Material- und Kräfteeinsatzes zog sich die Einsatzdauer bis in die Mittagsstunden. Ein Dank geht hier an alle unterstützenden Kräfte.

