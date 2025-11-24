PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Verpuffung im Keller eines Mehrfamilienhauses

Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid wurde am Montagmorgen, gegen 10:55 Uhr, zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Nordstraße gerufen. Als die Feuerwehr die Tür zur betroffenen Kellerwohnung öffnete, bestätigte sich die Feuermeldung. Direkt hinter der Wohnungstür lag außerdem eine schwerverletzte Person, die sofort durch die Feuerwehr gerettet und anschließend medizinisch versorgt werden konnte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Rettungshubschrauber "Christoph 3" aus Köln dazu alarmiert werden. Dieser landete im Kreuzungsbereich Elberfelder Straße/Hochstraße, der zwischenzeitig durch Polizei und Feuerwehr voll gesperrt wurde. Der Patient wurde in eine Kölner Fachklinik geflogen. Das Feuer sowie die Verletzungen wurden augenscheinlich durch eine Verpuffung in Verbindung mit einem Campinggaskocher verursacht. Durch die frühe Meldung blieb das das Feuer glücklicherweise nur begrenzt und konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Dadurch blieben das Gebäude sowie andere beteiligte Personen unbeschadet.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Remscheid waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützt wurde der Löschzug der Feuerwache 1 von der Löscheinheit Nord sowie der Löscheinheit Hasten der Freiwilligen Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: S. Breuer

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

