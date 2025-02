POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Unkel (ots) - Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag ist in der Linzer Straße in Unkel ein geparkter PKW Skoda Kamiq beschädigt worden. Das Fahrzeug wurde durch bisher unbekannte Täter an beiden Seiten zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Am Konvikt 1 53545 Linz/Rhein Telefon: ...

