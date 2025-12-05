PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: PKW droht in Eschbachtalsperre zu stürzen

FW-RS: PKW droht in Eschbachtalsperre zu stürzen
  • Bild-Infos
  • Download

Remscheid (ots)

Heute um 08:23 Uhr rückten der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst Remscheid zum Parkplatz am Hotel an der Eschbachtalsperre aus. Dort war ein PKW aus ungeklärter Ursache auf den Hang zwischen Parkplatz und Fußweg um die Talsperre geraten. Bei Eintreffen konnte sofort Kontakt mit der augenscheinlich unverletzten Person auf dem Fahrersitz aufgenommen werden. Nach Sicherung des Fahrzeugs gegen ein weiteres Abrutschen in Richtung Talsperre konnte die Person aus dem Fahrzeug befreit werden und an eine sichere Stelle geleitet werden, wo sie notärztlich untersucht wurde. Sie konnte im Anschluss an der Einsatzstelle verbleiben. Das Fahrzeug wurde in eine sichere Position gebracht und die Einsatzstelle an die Polizei zur Aufnahme übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: Sebastian Huß

Telefon: 02191/ 16 2917
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 13:04

    FW-RS: Verpuffung im Keller eines Mehrfamilienhauses

    Remscheid (ots) - Die Feuerwehr Remscheid wurde am Montagmorgen, gegen 10:55 Uhr, zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Nordstraße gerufen. Als die Feuerwehr die Tür zur betroffenen Kellerwohnung öffnete, bestätigte sich die Feuermeldung. Direkt hinter der Wohnungstür lag außerdem eine schwerverletzte Person, die sofort durch die Feuerwehr gerettet und anschließend medizinisch versorgt werden konnte. ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 15:20

    FW-RS: Rauchentwicklung in Wohnung

    Remscheid (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen 13:36 Uhr in der Honsberger Straße zu einer Verrauchung in einer Wohnung im 1. Obergeschoss. In Abwesenheit des Mieters war Kochgut auf dem Herd in Brand geraten und hatte die betroffene Wohnung verraucht. Aufmerksame Nachbarn wurden durch die in der Wohnung installierten Rauchmelder auf das Geschehen aufmerksam. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür. Ein Hund, der sich zu diesem ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:17

    FW-RS: Geruchsbelästigung am Hohenhagen / Remscheid

    Remscheid (ots) - Am Morgen wurde der Leitstelle der Feuerwehr Remscheid durch mehrere Bürger eine unangenehme Geruchsbelästigung im Bereich Hohenhagen gemeldet. Gemeinsam mit dem örtlichen Energieversorger und der Polizei wurde der betroffene Bereich großflächig kontrolliert und Messungen durchgeführt. Dabei konnte mit Hilfe der eingesetzten Messgeräte keine Freisetzung von Gasen festgestellt werden. Im Verlauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren