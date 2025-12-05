Feuerwehr Remscheid

FW-RS: PKW droht in Eschbachtalsperre zu stürzen

Remscheid (ots)

Heute um 08:23 Uhr rückten der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst Remscheid zum Parkplatz am Hotel an der Eschbachtalsperre aus. Dort war ein PKW aus ungeklärter Ursache auf den Hang zwischen Parkplatz und Fußweg um die Talsperre geraten. Bei Eintreffen konnte sofort Kontakt mit der augenscheinlich unverletzten Person auf dem Fahrersitz aufgenommen werden. Nach Sicherung des Fahrzeugs gegen ein weiteres Abrutschen in Richtung Talsperre konnte die Person aus dem Fahrzeug befreit werden und an eine sichere Stelle geleitet werden, wo sie notärztlich untersucht wurde. Sie konnte im Anschluss an der Einsatzstelle verbleiben. Das Fahrzeug wurde in eine sichere Position gebracht und die Einsatzstelle an die Polizei zur Aufnahme übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell