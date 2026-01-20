PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen zwei Automaten auf

Minden, Hille (ots)

(FW) In der Holzhauser Straße in Hille wurde ein Lebensmittelautomat im Laufe des Freitages durch unbekannte Täter aufgebrochen. Auch am ZOB in Minden kam es am Samstagabend zu einem ähnlichen Fall.

Demnach ereignete sich die Tat in Hille vermutlich zwischen 07:30 und 19:00 Uhr. Unbekannte beschädigten hierbei das Ausgabegerät und konnten so offenbar Bargeld und Verkaufsartikel des Automaten entwenden. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Außerdem wurde in Minden am Samstag gegen 19 Uhr in der Lindenstraße ein Münzautomat beschädigt. Hierbei geriet das Hartgeld auf den Boden des Eingangsbereich. Dieses konnte von der Polizei sichergestellt werden.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeuge. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0571 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 15:43

    POL-MI: Geschwindigkeitskontrollen entlang der B61 - Zahlreiche Verstöße festgestellt

    Minden / Porta Westfalica (ots) - (DM) Der Verkehrsdienst der Polizei führte am Samstag an zwei Örtlichkeiten entlang der B61 in Minden und Porta Westfalica Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durch. Dabei deckten die Beamten zahlreiche Verkehrsverstöße auf. Im Kontrollzeitraum ahndeten die Einsatzkräfte 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich einer ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:48

    POL-MI: Eingangstür beschädigt

    Minden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen die Eingangstür eines ehemaligen Discountmarktes im Gesellenweg beschädigt. Dies meldete man Samstagmittag der Polizeileitstelle woraufhin diese einen Streifenwagen zu dem Gebäude entsandte. Vor Ort konnten die Polizisten feststellen, dass Unbekannte im Zeitraum Freitag, 15 Uhr bis Samstag, 12.30 Uhr mit einem Straßenschild die verglaste Eingangstür des leerstehenden Gebäudes beschädigt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren