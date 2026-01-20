Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen zwei Automaten auf

Minden, Hille (ots)

(FW) In der Holzhauser Straße in Hille wurde ein Lebensmittelautomat im Laufe des Freitages durch unbekannte Täter aufgebrochen. Auch am ZOB in Minden kam es am Samstagabend zu einem ähnlichen Fall.

Demnach ereignete sich die Tat in Hille vermutlich zwischen 07:30 und 19:00 Uhr. Unbekannte beschädigten hierbei das Ausgabegerät und konnten so offenbar Bargeld und Verkaufsartikel des Automaten entwenden. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Außerdem wurde in Minden am Samstag gegen 19 Uhr in der Lindenstraße ein Münzautomat beschädigt. Hierbei geriet das Hartgeld auf den Boden des Eingangsbereich. Dieses konnte von der Polizei sichergestellt werden.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeuge. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0571 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell