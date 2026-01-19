Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geschwindigkeitskontrollen entlang der B61 - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Minden / Porta Westfalica (ots)

(DM) Der Verkehrsdienst der Polizei führte am Samstag an zwei Örtlichkeiten entlang der B61 in Minden und Porta Westfalica Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durch. Dabei deckten die Beamten zahlreiche Verkehrsverstöße auf.

Im Kontrollzeitraum ahndeten die Einsatzkräfte 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich einer Ordnungswidrigkeit sowie 26, die ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Konsums berauschender Mittel im Straßenverkehr und zwei Strafanzeigen wegen Betruges gefertigt. Weitere Feststellungen betrafen Handyverstöße, Mängel bei der Ladungssicherung, einen Gurtverstoß, eine unzulässige Nutzung der Lichthupe, die Missachtung einer Sperrfläche, Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz im Zusammenhang mit Gefahrguttransporten sowie Ordnungswidrigkeiten nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Bei der Kontrolle eines 40-Tonner-Sattelzuges wurde eine Geschwindigkeit von 100 km/h (erlaubt 80 km/h) festgestellt. Dazu ergab eine technische Überprüfung Manipulationen am Fahrzeug. In diesem Zusammenhang wurden Strafanzeigen gegen den Lkw-Fahrer sowie den verantwortlichen Unternehmer gefertigt.

Ein weiterer Sachverhalt betraf einen 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Petershagen, der ohne vorderes Kennzeichen in die Kontrollstelle fuhr. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente eines Drogenkonsums. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der Petershäger muss sich nun mit einer Anzeige arrangieren.

Als trauriger "Tagesschnellster" wurde ein 30-jähriger Mann aus Minden in seinem Opel mit 132 km/h bei erlaubten 80 km/h auf der Freiherr-vom-Stein-Straße gemessen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell