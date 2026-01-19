Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Eingangstür beschädigt

Minden (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen die Eingangstür eines ehemaligen Discountmarktes im Gesellenweg beschädigt.

Dies meldete man Samstagmittag der Polizeileitstelle woraufhin diese einen Streifenwagen zu dem Gebäude entsandte. Vor Ort konnten die Polizisten feststellen, dass Unbekannte im Zeitraum Freitag, 15 Uhr bis Samstag, 12.30 Uhr mit einem Straßenschild die verglaste Eingangstür des leerstehenden Gebäudes beschädigt hatten. Von den Tätern hingegen fehlte jede Spur.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

