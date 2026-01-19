PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Eingangstür beschädigt

Minden (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen die Eingangstür eines ehemaligen Discountmarktes im Gesellenweg beschädigt.

Dies meldete man Samstagmittag der Polizeileitstelle woraufhin diese einen Streifenwagen zu dem Gebäude entsandte. Vor Ort konnten die Polizisten feststellen, dass Unbekannte im Zeitraum Freitag, 15 Uhr bis Samstag, 12.30 Uhr mit einem Straßenschild die verglaste Eingangstür des leerstehenden Gebäudes beschädigt hatten. Von den Tätern hingegen fehlte jede Spur.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

