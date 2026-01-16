PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Porta Westfalica (ots)

(FW) Am Donnerstagmorgen verletzten sich zwei Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall in Lohfeld leicht.

Demnach befuhr gegen 09:50 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem VW die Veltheimer Straße in Richtung Veltheim. An der Auffahrt zur A2 in Fahrtrichtung Dortmund beabsichtigte der Portaner den Erkenntnissen zufolge nach links auf die Autobahn abzubiegen. Bei diesem Vorgang kollidierte sein Golf mit einem Opel. In diesem befand sich eine 41-Jährige, welche ihrerseits in entgegen gesetzter Richtung nach Hausberge unterwegs war.

Beide Personen wurden bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt. Die Portanerin wurde mittels RTW in das nächstgelegene Klinikum gebracht, während der Fahrer des Volkswagens selbstständig im Anschluss einen Arzt aufsuchen wollte.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

