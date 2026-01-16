POL-MI: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten
Porta Westfalica (ots)
(FW) Am Donnerstagmorgen verletzten sich zwei Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall in Lohfeld leicht.
Demnach befuhr gegen 09:50 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem VW die Veltheimer Straße in Richtung Veltheim. An der Auffahrt zur A2 in Fahrtrichtung Dortmund beabsichtigte der Portaner den Erkenntnissen zufolge nach links auf die Autobahn abzubiegen. Bei diesem Vorgang kollidierte sein Golf mit einem Opel. In diesem befand sich eine 41-Jährige, welche ihrerseits in entgegen gesetzter Richtung nach Hausberge unterwegs war.
Beide Personen wurden bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt. Die Portanerin wurde mittels RTW in das nächstgelegene Klinikum gebracht, während der Fahrer des Volkswagens selbstständig im Anschluss einen Arzt aufsuchen wollte.
Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell