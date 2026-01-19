PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kreuzungsunfall in Petershagen - Eine Person leicht verletzt

Petershagen (ots)

(DM) Im Kreuzungsbereich der Warmser Straße/ L770/ Wegholmer Straße in Petershagen kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Warmsen befuhr gegen 15:20 Uhr die Warmser Straße und beabsichtigte den Erkenntnissen zufolge, die L 770 zu kreuzen, um seine Fahrt in Richtung Wegholmer Straße fortzusetzen. Dabei kam es zur Kollision mit dem querenden Renault einer 27-Jährigen, welche aus Fahrtrichtung Espelkamp kam. Der Mercedes stieß frontal in die Fahrerseite ihres schwarzen Pkw.

Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Die Barsinghausenerin erlitt leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung zur ambulanten Behandlung in das Johannes-Wesling-Klinikum verbracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird von den eingesetzten Beamten auf rund 16.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

