POL-MI: Vape-Automat umgeworfen
Bad Oeynhausen (ots)
(SN) Am Sonntagmorgen wurden die Beamten gegen 6.20 Uhr an die Weserstraße Ecke Niederbecksener Straße gerufen, nachdem ein Melder einen auf dem Boden liegenden Vape-Automaten bemerkt hatte.
Zuvor hatten Unbekannte das vor einer Gaststätte stehende und im Boden verankerte Verkaufsgerät umgeworfen und geöffnet.
Ob und wieviel Beute die Täter machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell