Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vape-Automat umgeworfen

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Am Sonntagmorgen wurden die Beamten gegen 6.20 Uhr an die Weserstraße Ecke Niederbecksener Straße gerufen, nachdem ein Melder einen auf dem Boden liegenden Vape-Automaten bemerkt hatte.

Zuvor hatten Unbekannte das vor einer Gaststätte stehende und im Boden verankerte Verkaufsgerät umgeworfen und geöffnet.

Ob und wieviel Beute die Täter machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

