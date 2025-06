Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einsatz nach Gasaustritt mit Todesfolge

Iserlohn (ots)

Um 15:50 Uhr wurde die Polizei zur Karl-Arnold-Straße in Iserlohn gerufen, nachdem in einer dortigen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine Person in hilfloser Lage gemeldet wurde. Wie sich im Beisein der Feuerwehr vor Ort herausstellte, war es nach ersten Erkenntnissen zu einem Gasaustritt in einer Wohnung gekommen. Bei dieser kam ein 37 Jahre alter Iserlohner ums Leben, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Ein 47 Jahre alter Iserlohner, der sich ebenfalls in der gleichen Wohnung aufhielt, wird derzeit medizinisch behandelt. Er wurde durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. Bislang gelten acht weitere Personen als leicht verletzt, sie wurden bereits nach ambulanter Versorgung durch Rettungskräfte entlassen. Erste Anzeichen deuten auf einen technischen Defekt an der Gastherme in der Wohnung hin, die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Das Gebäude wird durch die Feuerwehr gelüftet, Gefahren bestehen keine mehr. Über die Dauer des Einsatzes wurde der Verkehr an der Karl-Arnold-Straße umgeleitet. (Lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell