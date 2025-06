Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Computerbetrug und Diebstahl: Öffentlichkeitsfahndungen

Halver/ Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat Fahndungen veröffentlicht zu Straftaten in Halver und Lüdenscheid.

Ein 74-jähriger Halveraner hatte seine Geldbörse in Breckerfeld verloren. Drei Tage später stellt er fest, dass von seinem Konto ein hoher Geldbetrag abgebucht wurde. Fotos vom Tat-verdächtigen gibt es im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/172093

Ein anderer Mann hat sich offenbar auf Trinkgeld-Kassen spezialisiert: Mit drei Wochen Ab-stand stahl er an der Knapper Straße die Spardose einer Bäckerei in der Lüdenscheider In-nenstadt und das Sparschwein in einem benachbarten Blumenladen. In dem Blumengeschäft veranlasste er den Verkäufer, für ihn im Lager nach Rosen zu schauen. Doch bevor der Ver-käufer zurückkam, verschwand der Kunde. Das Fehlen des goldfarbenen Sparschweins fiel erst einen Tag später auf. Fotos vom Tatverdächtigen gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/172033. Der Kunde wirkte krank und hatte viele Pickel.

In beiden Fällen fragt die Polizei: Wer kennt die Personen auf den Fotos oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Bitte melden unter Telefon 02351/9099-0! (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell