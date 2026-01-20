Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Müllwagen und Skoda kollidieren miteinander

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Müllwagens und eines Pkw wurden die Beamten am Montagmorgen an die Ecke Bismarckstraße / Rolandstraße gerufen. Ein 43-jähriger Mann erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer aus Bad Oeynhausen mit seinem Skoda gegen 9.15 Uhr die Rolandstraße aus Richtung der Portastraße kommend zur Bessinger Straße hin befahren. Zeitgleich befand sich auf der Bismarckstraße aus Richtung Grüner Weg kommend das Müllfahrzeug eines 31-jährigen Fahrers. Infolgedessen kam es in dem genannten Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 43-Jährige wollte sich zur Behandlung seiner Blessuren eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der LKW-Fahrer blieb unversehrt. Der Skoda wurde abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand sichtbarer Schaden, den die eingesetzten Beamten auf mindestens 30.000 Euro bezifferten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell