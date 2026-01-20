PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall auf der Ringstraße - Polizei sucht nach Unfallbeteiligtem

Minden (ots)

(SN) Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag auf der Ringstraße, suchen die Verkehrsermittler derzeit nach dem beteiligten Fahrer eines weißen Autos.

Gegen 14.30 Uhr hatte der bisher Unbekannte mit dem weißen Pkw die Ringstraße auf der linken Geradeausspur in Fahrtrichtung Birne befahren und den Erkenntnissen nach an der Kreuzung zur Rodenbecker Straße trotz Grünlicht zeigender Ampel plötzlich stark abgebremst. Der Mindener Fahrerin (20) eines sich dahinter befindlichen Audi und einem 43-jährigen weiteren Mindener am Steuer eines VW gelang es rechtzeitig abzustoppen. Ein hinter dem VW fahrender Audi-Lenker (20) fuhr hingegen in das Heck des Volkswagen auf und schob die beiden Autos zusammen. Der Fahrer des weißen Pkw setzte trotz des Unfalls hingegen seine Fahrt fort und entfernte sich in unbekannter Fahrtrichtung von der Unfallstelle.

Die verständigten Beamten konnten im Rahmen der Unfallaufnahme dokumentieren, dass das weiße Auto mit Mindener Zulassung markante blaue Streifen an den Fahrzeugseiten gehabt habe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer bzw. dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 mit den Verkehrsermittlern in Verbindung zu setzen. Auch der unbekannte Fahrer wird zur Klärung des Sachverhaltes gebeten, Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

