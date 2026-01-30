Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall
Stolzenau (ots)
(Thi) Am Donnerstag den 29.01.2026 ereignete sich gegen 6:40 Uhr in Stolzenau ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.
Eine 26-Jährige aus Stolzenau kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw alleinbeteiligt von der Straße An der Landstraße ab.
Dabei touchierte sie einen Baum und kam nach mehreren Metern auf einem Feld zum stehen.
Sie wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht.
Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.
