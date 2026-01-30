PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Stolzenau (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 29.01.2026 ereignete sich gegen 6:40 Uhr in Stolzenau ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 26-Jährige aus Stolzenau kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw alleinbeteiligt von der Straße An der Landstraße ab.

Dabei touchierte sie einen Baum und kam nach mehreren Metern auf einem Feld zum stehen.

Sie wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

