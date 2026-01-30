PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag den 29.01.2026 gegen 12:30 Uhr in Stadthagen ereignete.

Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer befuhr die Breslauer Straße in Richtung der Jahnstraße. An der Kreuzung zur Enzer Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah dabei eine entgegenkommende, vorfahrtberechtigte Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 13-Jährige aus Stadthagen leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:05

    POL-NI: Fahrt mit getuntem E-Scooter

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 29.01.2026, gegen 17:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in der Friedrichstraße in Nienburg einen 19-jährigen Mann aus Nienburg, der mit einem E-Scooter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der E-Scooter technisch verändert war. Für das Führen des Fahrzeugs ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:01

    POL-NI: Verkehrsunfall

    Stolzenau (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 29.01.2026 ereignete sich gegen 6:40 Uhr in Stolzenau ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 26-Jährige aus Stolzenau kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw alleinbeteiligt von der Straße An der Landstraße ab. Dabei touchierte sie einen Baum und kam nach mehreren Metern auf einem Feld zum stehen. Sie wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe ist ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:56

    POL-NI: Verkehrsunfall auf der L351

    Binnen (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 29.01.2026 ereignete sich gegen 17:35 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Binnen. Zwei Pkw befuhren die L351 aus Richtung Marklohe kommend in Richtung Liebenau. Der vorausfahrende 37-jährige Hyundai-Fahrer musste an der Kreuzung Hauptstraße/Binner Torfweg verkehrsbedingt halten. Die dahinter befindliche 47-Jährige fuhr mit ihrem BMW auf den stehenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren