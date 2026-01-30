Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf
Stadthagen (ots)
(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag den 29.01.2026 gegen 12:30 Uhr in Stadthagen ereignete.
Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer befuhr die Breslauer Straße in Richtung der Jahnstraße. An der Kreuzung zur Enzer Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah dabei eine entgegenkommende, vorfahrtberechtigte Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 13-Jährige aus Stadthagen leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
