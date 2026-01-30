Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Tüv vor fast 3 Jahren abgelaufen
Nienburg (ots)
(Thi) Am Donnerstag den 29.01.2026 stellten Beamte der Polizei Nienburg an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gegen 14 Uhr einen Seat fest, dessen Hauptuntersuchung im März 2023 abgelaufen war.
Gegen den 49-Jährigen Fahrzeughalter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
