Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht

Hagenburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 29.01.2026, kam es gegen 11:30 Uhr in der Straße "Überm Schradweg" in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine 59-jährige Frau aus Hagenburg beabsichtigte mit einem Ford auf ein Grundstück aufzufahren. Dabei geriet sie zunächst auf eine Rasenfläche und versuchte anschließend, diese wieder zu verlassen. Hierbei beschleunigte sie stark, sodass sie rückwärts gegen einen Zaun sowie eine Hecke eines angrenzenden Grundstücks fuhr. Im weiteren Verlauf setzte sie ihre Fahrt fort und kollidierte vorwärts mit einem Baum.

Die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch im weiteren Verlauf angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille.

Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

