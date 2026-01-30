PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht

Hagenburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 29.01.2026, kam es gegen 11:30 Uhr in der Straße "Überm Schradweg" in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine 59-jährige Frau aus Hagenburg beabsichtigte mit einem Ford auf ein Grundstück aufzufahren. Dabei geriet sie zunächst auf eine Rasenfläche und versuchte anschließend, diese wieder zu verlassen. Hierbei beschleunigte sie stark, sodass sie rückwärts gegen einen Zaun sowie eine Hecke eines angrenzenden Grundstücks fuhr. Im weiteren Verlauf setzte sie ihre Fahrt fort und kollidierte vorwärts mit einem Baum.

Die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch im weiteren Verlauf angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille.

Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:15

    POL-NI: Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn

    Hohnhorst (ots) - (Gav) Am Donnerstagmorgen, den 29.01.2026, kam es gegen 07:00 Uhr auf der Kreisstraße 47 in Hohnhorst, Schulstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Mann aus Bad Nenndorf befuhr mit einem VW Crafter die K47 aus Richtung Horsten kommend in Richtung Ohndorf. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer aufgrund schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:13

    POL-NI: Tüv vor fast 3 Jahren abgelaufen

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 29.01.2026 stellten Beamte der Polizei Nienburg an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gegen 14 Uhr einen Seat fest, dessen Hauptuntersuchung im März 2023 abgelaufen war. Gegen den 49-Jährigen Fahrzeughalter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Nina Hundeshagen-Engelke Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Amalie-Thomas-Platz 1 31582 NIENBURG ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:09

    POL-NI: Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

    Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag den 29.01.2026 gegen 12:30 Uhr in Stadthagen ereignete. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer befuhr die Breslauer Straße in Richtung der Jahnstraße. An der Kreuzung zur Enzer Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah dabei eine entgegenkommende, vorfahrtberechtigte Fußgängerin. Es kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren