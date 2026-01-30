Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versammlungslage - "Defend Rojava"

Nienburg (ots)

(Gav) Am Freitag, den 30.01.2026, fand in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr eine angemeldete pro-kurdische Demonstration unter dem Motto "Defend Rojava" in der Innenstadt von Nienburg statt.

Rund 380 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an der Versammlung teil. Sie begann mit einer Vorlesung auf dem Bahnhofsvorplatz und führte über die Wilhelmsstraße zum Goetheplatz, die Hafenstraße bis zur Kreuzung Lange Straße sowie die Lange Straße bis zum Kirchplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

Die Polizei begleitete den Aufzug vor Ort. Für die Dauer der Versammlung kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Veranstaltung verlief insgesamt friedlich und störungsfrei. Straftaten oder Zwischenfälle wurden nicht bekannt.

