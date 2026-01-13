Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Spezielle Schlüsselbox verhindert Pkw-Diebstahl - Drei Tatverdächtige in U-Haft

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hattorf, Reitbahn

08.01.2026, 01.40 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Straße Reitbahn in Hattorf zu einem versuchten Pkw-Diebstahl. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten vier Tatverdächtige im Alter von 28, 36, 37 und 38 Jahren aus Osteuropa angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 01.40 Uhr wurden Hausbewohner durch ein akustisches Signals geweckt. Als der Zeuge vor dem Haus nach dem Rechten sah, bemerkte er wenige Meter entfernt zwei unbekannte Personen an einem geparkten Pkw. Als diese den Zeugen wahrnahmen, flüchteten sie umgehend.

Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Tatortaufnahme sichteten die Beamten vorhandene Videoaufnahmen. Demnach hatten die Täter zunächst versucht, mithilfe eines mitgeführten Signalverstärkers die Funksignale des Keyless-Go-Schlüssels abzufangen, um den Pkw des Zeugen zu entwenden. Da der der Autobesitzer die Schlüssel in einer speziellen Schutzbox aufbewahrte, blieb der Diebstahlsversuch erfolglos.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und anhand einer Personenbeschreibung konnten vier Männer in Neindorf angetroffen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und der Dienststelle in Wolfsburg zugeführt.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen erhärtete sich gegen drei der Festgenommenen der Tatverdacht. Eine Beteiligung des 38-Jährigen an dem versuchten Pkw-Diebstahl konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Er wurde daher auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die drei weiteren Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 09.01.2026 dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gefahren.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell