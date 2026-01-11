Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pressemeldung der PI Wolfsburg/Helmstedt für den Bereich Wolfsburg bezüglich des Zeitraums 10.01.26, 06:00 h bis 11.01.26, 06:00 h

Wolfsburg (ots)

Körperverletzung

11.01.2026, 02:39 h, Wolfsburg, Kaufhof Aus noch zu klärenden Gründen hat sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einem Nachtclub im Kaufhof in Wolfsburg abgespielt. Einer der Protagonisten hat in diesem Zusammenhang einen Faustschlag ausgeteilt. Zu Verletzungen beim Opfer ist es nicht gekommen. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung schließt sich an.

Sachbeschädigung an PKW

10.01.2026, 11:20 h, Wolfsburg, Klein Steimker Str. Am Vormittag des 10.01.26 stellt der Besitzer eines weißen VW Golf fest, dass der linke vordere Reifen seines PKW mehrere Einstichstellen aufweist. Das Fahrzeug ist auf dem Grundstück des Besitzers bereits am Abend des 08.01.26 abgestellt worden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100,-EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg-Vorsfelde, Tel. 05363-809700

Hausfriedensbruch

10.01.2026, 12:34 h, Wolfsburg, Heinrich-Heine-Str. Ein 38jähriger Mann ist durch ein nicht korrekt geschlossenes Fenster in eine derzeit unbewohnte Wohnung eingedrungen. Ersten Feststellungen zufolge hat er bei den zur Vorfallszeit sehr niedrigen Außentemperaturen einen warmen Schlafplatz für die Nacht gesucht. Der Verfügungsberechtigte für die Wohnung hat die Person erst um die Mittagszeit entdeckt und die Polizei verständigt.

Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohol mit anschließendem Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte 11.01.2026, 03:00 Uhr, Wolfsburg, Schillerstr. Eine auffällige Verkehrssituation, ein PKW ist ungewöhnlich im Schnee steckengeblieben, hat den Anlass für die Kontrolle eines 36jährigen Fahrzeugführers geboten. Im Resultat hat sich herausgestellt, dass eine Beeinflussung durch Alkohol vorgelegen hat. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert in Höhe von 1,18 o/oo ergeben. Im Verlauf der Kontrolle änderte sich das Verhalten des Fahrzeugführers dennoch, indem er Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet hat. Ihn erwarten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie wegen Widerstands gegen Polizeibeamtinnen / -beamte.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln 10.01.2026, 22:15 h, Wolfsburg, Röntgenstr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 29jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hat. Nach der Entnahme einer Blutprobe ist die Weiterfahrt untersagt worden. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren schließt sich an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell