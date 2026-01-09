PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Täter dringt in Wohnung ein - 85-jähriger Mieter leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Teichbreite, Allerstraße

06.01.2026, 20.50 Uhr

Am Dienstagabend verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Seniors in der Allerstraße im Wolfsburger Stadtteil Teichbreite. Der Bewohner wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 20.50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür des Seniors. Als dieser die Tür einen Spalt öffnete, stand ein unbekannter Mann davor. Dieser stieß die Wohnungstür unvermittelt mit Gewalt auf, wodurch der Senior zu Boden stürzte. Anschließend griff der Unbekannte griff den am Boden liegenden Mann an, ließ jedoch plötzlich von ihm ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter soll zwischen 175 und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug einen Motorradhelm.

Der Senior wurde leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Die näheren Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die nähere Hinweise zum Tatgeschehen oder zu der flüchtenden Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:43

    POL-WOB: Schockanruf - Seniorin übergibt Geld an unbekannten Täter

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg 06.01.2026, 18.30 Uhr Unbekannte Telefonbetrüger erbeuteten am Dienstagabend von einer 91-jährigen Wolfsburgerin einen Geldbetrag in Höhe von 18.000 Euro. Am frühen Abend erhielt die Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich unter Tränen als ihre Enkelin ausgab. Diese schilderte, sie sei bei Rot über eine Ampel gefahren ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:57

    POL-WOB: Brandstiftung: Unbekannte Täter legen Feuer im Keller - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenberg, Burgwall 05.01.2026, 11.48 Uhr Unbekannte Täter setzten am Montagmittag in der Straße Burgwall einen Stapel Papier in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Am Montagmittag löste die Brandmeldeanlage im Keller eines Mehrfamilienhauses aus und die Berufsfeuerwehr rückte umgehend mit mehreren Fahrzeugen aus. Aufgrund der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:03

    POL-WOB: LKW-Auflieger in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

    Mariental (ots) - Mariental, Bundesstraße 244, Parkplatz "Bärenkurve" 06.01.2026, 02.13 Uhr In der Nacht zu Dienstag setzten unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 244 in Mariental, der sogenannten Bärenkurve, einen LKW-Auflieger in Brand. Einen Zusammenhang zu dem Brand am Neujahrsmorgen (wir berichteten), schließen die Ermittler derzeit nicht aus. Ein Zeuge entdeckte gegen 02.13 Uhr Flammen an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren