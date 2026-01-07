PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schockanruf - Seniorin übergibt Geld an unbekannten Täter

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

06.01.2026, 18.30 Uhr

Unbekannte Telefonbetrüger erbeuteten am Dienstagabend von einer 91-jährigen Wolfsburgerin einen Geldbetrag in Höhe von 18.000 Euro.

Am frühen Abend erhielt die Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich unter Tränen als ihre Enkelin ausgab. Diese schilderte, sie sei bei Rot über eine Ampel gefahren und habe dabei eine Frau schwer verletzt. Auch sie selbst sei verletzt worden. Im weiteren Verlauf des Telefonats übernahm eine andere Frau das Gespräch und gab sich als Anwältin der Enkelin aus. Sie erklärte der besorgten Seniorin, dass sich ihre Enkelin bei der Polizei in Wolfsburg befinde und mit einer Inhaftierung rechnen müsse, sofern nicht umgehend eine Kaution in Höhe von 75.000 EUR hinterlegt werde.

Die 91-Jährige gab an, nicht über eine derart hohe Geldsumme zu verfügen, woraufhin ein Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, das Gespräch übernahm. Er wiederholte den geschilderten Sachverhalt und reagierte ungehalten, als die Seniorin Zweifel an der Echtheit der Geschichte äußerte. Der Anrufer behauptete schließlich, die verletzte Frau sowie ihr ungeborenes Kind seien nun verstorben, weshalb ihre Enkelin sofort ins Gefängnis müsse.

Aus Sorge erklärte sich die Seniorin bereit, ihr gesamtes verfügbares Bargeld zu übergeben. Kurz darauf erschien ein bislang unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür und nahm das Geld entgegen. Kurze Zeit später vertraute sich die 91-Jährige ihren Nachbarn an, wodurch der Betrug aufgedeckt wurde.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor sogenannten Schockanrufen und rät, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und Angehörige oder die Polizei zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 14:57

    POL-WOB: Brandstiftung: Unbekannte Täter legen Feuer im Keller - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenberg, Burgwall 05.01.2026, 11.48 Uhr Unbekannte Täter setzten am Montagmittag in der Straße Burgwall einen Stapel Papier in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Am Montagmittag löste die Brandmeldeanlage im Keller eines Mehrfamilienhauses aus und die Berufsfeuerwehr rückte umgehend mit mehreren Fahrzeugen aus. Aufgrund der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:03

    POL-WOB: LKW-Auflieger in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

    Mariental (ots) - Mariental, Bundesstraße 244, Parkplatz "Bärenkurve" 06.01.2026, 02.13 Uhr In der Nacht zu Dienstag setzten unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 244 in Mariental, der sogenannten Bärenkurve, einen LKW-Auflieger in Brand. Einen Zusammenhang zu dem Brand am Neujahrsmorgen (wir berichteten), schließen die Ermittler derzeit nicht aus. Ein Zeuge entdeckte gegen 02.13 Uhr Flammen an ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:06

    POL-WOB: Mülltonnen in Brand gesetzt - Aufmerksame Nachbarn verhindern Schlimmeres

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Am Finkenherd 03.01.2026, 20.45 Uhr Am Samstagabend steckte ein unbekannter Täter in der Straße Am Finkenherd in Helmstedt Mülltonnen vor einer Doppelhaushälfte in Brand. Nur durch das beherzte Eingreifen von Zeugen konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Eigentümer befanden sich am Abend gemeinsam mit Bekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren