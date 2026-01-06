Polizei Wolfsburg

POL-WOB: LKW-Auflieger in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Mariental (ots)

Mariental, Bundesstraße 244, Parkplatz "Bärenkurve" 06.01.2026, 02.13 Uhr

In der Nacht zu Dienstag setzten unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 244 in Mariental, der sogenannten Bärenkurve, einen LKW-Auflieger in Brand. Einen Zusammenhang zu dem Brand am Neujahrsmorgen (wir berichteten), schließen die Ermittler derzeit nicht aus.

Ein Zeuge entdeckte gegen 02.13 Uhr Flammen an dem abgestellten Auflieger und verständigte umgehend die Feuerwehr.

Die eingesetzten Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten den Brand vollständig löschen.

Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass der betroffene LKW-Auflieger zuvor schon in der Neujahrsnacht durch ein Feuer erheblich beschädigt worden war.

Die Brandermittler haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 an das 1. Fachkommissariat in Wolfsburg zu wenden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell