Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in Mehrfamilienhaus - Heizlüfter fängt Feuer

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Elzweg

05.01.2026, 10.00 Uhr

Am Montagvormittag kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Elzweg in Helmstedt zu einem Brand. Personen wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. In der betroffenen Wohnung entstand lediglich geringer Sachschaden.

Gegen 10.06 Uhr verständigte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses die Feuerwehr, nachdem sie durch laute Rufe ihrer Nachbarin aufmerksam geworden war. Diese teilte ihr mit, dass es in ihrem Schlafzimmer brennen würde. Beim Eintreffen der Ortsfeuerwehren Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Offleben-Reinsdorf und Grasleben, hatte die Wohnungsmieterin bereits eigenständig erste Löschversuche unternommen.

Die sich noch im Wohnhaus befindlichen Personen wurde vorsorglich evakuiert. Nach Abschluss der Löscharbeiten sowie einer anschließenden Belüftung des Gebäudes konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wie es zu dem Brand des Heizlüfters kam ist bisher unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell