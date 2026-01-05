Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Führungswechsel im Zentralen Kriminaldienst - Sabrina Lüer ist neue Leiterin

Wolfsburg, 05.01.2026

Zum 05.01.2026 hat Kriminaloberrätin Sabrina Lüer die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt übernommen. Sie folgt auf Polizeioberrat Jens Wiese, der die Funktion kommissarisch im März 2025 übernommen hatte und inzwischen in die Zentrale Kriminalinspektion in Braunschweig gewechselt ist.

Sabrina Lüer ist 37 Jahre alt, gebürtige Braunschweigerin und lebt mit ihrem Mann und ihrem 11 Monate alte Kind in Braunschweig.

"Die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes ist für mich eine besonders reizvolle Aufgabe," sagt Sabrina Lüer. "Ich freue mich sehr darauf, diese Verantwortung zu übernehmen. Mir ist es wichtig, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die gute polizeiliche Arbeit fortzuführen und weiterzuentwickeln."

Im Jahr 2008 begann Frau Lüer als Angehörige des Bundeskaders des Deutschen Tanzsportverbandes im Rahmen der Sportförderung ihr 4-jähriges Studium an der Polizeiakademie Niedersachen in Nienburg. Nach Abschluss des Studiums war sie in verschiedenen Funktionen in der Polizeiinspektion Braunschweig eingesetzt.

Nach einem einjährigen Auslandsaufenthalt mit ihrem Ehemann in China nahm Sabrina Lüer 2022 ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei auf, das sie erfolgreich abschloss. Anschließend wurde Frau Lüer als Leiterin der Zentralen Ermittlungsgruppen in der Polizeidirektion Hannover eingesetzt. Von 2023 bis Ende 2024 war ihr die Leitung des Staatsschutzes in Hannover übertragen.

Nach ihrer Elternzeit im Jahr 2025 kehrte die Kriminaloberrätin zurück in die Polizeidirektion Braunschweig und übernimmt nun die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in Wolfsburg.

Frau Lüer ist sehr sport - und vor allem tanzbegeistert. In den Jahren 2005, 2011 und 2012 wurde sie Weltmeisterin mit der Standardformation des Braunschweiger Tanz-Sport-Club.

Oliver Grotha, Leiter der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt: "Mit Frau Lüer übernimmt eine engagierte Führungskraft die Leitung der Zentralen Kriminaldienstes. Sie verfügt über eine hohe fachliche Kompetenz und kennt die polizeilichen Herausforderungen sehr genau. Sie bringt neben ihrer Erfahrung auch ein ausgeprägtes Verständnis für moderne Führungsarbeit mit. Ich bin sicher, dass sie den ZKD mit Umsicht, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist führen wird."

