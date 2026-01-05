Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Pestalozziallee

01.01.2026, 15.00 Uhr bis 02.01.2026, 13.00 Uhr

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Pestalozziallee in Wolfsburg ein und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

Die Hauseigentümerin stellte nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub fest, dass in ihr Haus eingebrochen worden war. Die unbekannten Täter hatten sich gewaltsam über eine Fenster Zugang zum Wohnhaus verschafft und dort verschiedene Räume durchsucht. Nachdem sie geeignetes Diebesgut aufgefunden hatten, verließen sie das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell