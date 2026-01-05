PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonnen in Brand gesetzt - Aufmerksame Nachbarn verhindern Schlimmeres

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Am Finkenherd

03.01.2026, 20.45 Uhr

Am Samstagabend steckte ein unbekannter Täter in der Straße Am Finkenherd in Helmstedt Mülltonnen vor einer Doppelhaushälfte in Brand. Nur durch das beherzte Eingreifen von Zeugen konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Die Eigentümer befanden sich am Abend gemeinsam mit Bekannten in ihrem Haus, als sie benachrichtigt wurden, dass die Mülltonnen vor ihrem Haus brennen würden.

Zeitgleich war die Feuerwehr verständigt worden und aufmerksame Nachbarn hatten begonnen, den Brand mittels eines Feuerlöschers und Schnee zu löschen. Zusätzlich wurden mit vereinten Kräften die Mülltonnen vom Haus weggezogen, so dass die Flammen nicht auf das Haus übergreifen konnten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

