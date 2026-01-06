Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandstiftung: Unbekannte Täter legen Feuer im Keller - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rabenberg, Burgwall

05.01.2026, 11.48 Uhr

Unbekannte Täter setzten am Montagmittag in der Straße Burgwall einen Stapel Papier in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Am Montagmittag löste die Brandmeldeanlage im Keller eines Mehrfamilienhauses aus und die Berufsfeuerwehr rückte umgehend mit mehreren Fahrzeugen aus. Aufgrund der Alarmauslösung und der dadurch zeitnah eingeleiteten Löscharbeiten, konnte ein Übergreifen auf weitere Räume verhindert werden.

Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass in einem Einkaufswagen befindliches Papier gebrannt hatte.

Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

