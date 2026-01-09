Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Diebstahl: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest - Ein Täter ist flüchtig

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Am Bahnhof

07.01.2026, 03.55 Uhr

Zwei Tatverdächtige im Alter von 42 und 45 Jahren aus Wolfsburg wurden in der Nacht zu Mittwoch bei einem versuchten Diebstahl aus Containern im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde vorläufig festgenommen. Ein weiterer Täter entkam unerkannt.

Gegen 03.55 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei den Hinweis, dass sich drei verdächtige Personen auf einem Gelände in der Straße Am Bahnhof aufhalten sollten. Daraufhin wurden umgehend mehrere Streifenwagen entsandt.

Vor dem Objekt trafen die Polizeibeamten einen 42 Jahre alten Mann an einem Pkw an und nahmen ihn vorläufig fest. Ein weiterer 45-jähriger Tatverdächtiger befand sich beim Eintreffen der Polizeibeamten noch in einem Container und versuchte zu flüchten. Nach kurzer Zeit konnte er jedoch gestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Die Identität der beiden Festgenommenen war zunächst unklar. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf den dritten Täter geben könne, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

