POL-WOB: KORREKTUR TATTAG 08.01.2026 statt 06.01.2026 Unbekannter Täter dringt in Wohnung ein - 85-jähriger Mieter leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Teichbreite, Allerstraße

08.01.2026, 20.50 Uhr

Am Donnerstagabend verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Seniors in der Allerstraße im Wolfsburger Stadtteil Teichbreite. Der Bewohner wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 20.50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür des Seniors. Als dieser die Tür einen Spalt öffnete, stand ein unbekannter Mann davor. Dieser stieß die Wohnungstür unvermittelt mit Gewalt auf, wodurch der Senior zu Boden stürzte. Anschließend griff der Unbekannte griff den am Boden liegenden Mann an, ließ jedoch plötzlich von ihm ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter soll zwischen 175 und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug einen Motorradhelm.

Der Senior wurde leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Die näheren Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die nähere Hinweise zum Tatgeschehen oder zu der flüchtenden Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell