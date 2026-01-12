Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchte Körperverletzung - 24-Jährige kann Schlag ausweichen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagbergstraße

07.01.2026, 10.45 Uhr

Ein bisher unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag vor der Kreuzkirche in der Laagbergstraße versucht, eine 24 Jahre alte Wolfsburgerin zu schlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb die Frau unverletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hielt sich die 24-Jährige am Mittwochvormittag im Park an der Kreuzkirche auf und schaute auf ihr Handy, als sich plötzlich ein unbekannter Mann direkt vor sie stellte und sie aus bisher nicht bekannten Gründen anschrie. Nahezu zeitgleich holte der Unbekannte mit der Hand zu einem Schlag in Richtung ihres Gesichts aus. Die Wolfsburgerin reagierte instinktiv, lief davon und wurde so nur leicht berührt.

Der Unbekannte entfernte sich anschließend in Richtung eines Einkaufsmarktes in der Laagbergstraße.

Die Wolfsburgerin lief in Richtung einer Zeugin, die kurzzeitig die Verfolgung des Täters aufgenommen hatte, um eine Personenbeschreibung zu erlangen.

Der Täter wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll einen Vollbart sowie volles Haar gehabt haben. Bekleidet war er mit einem beigefarbenen Oberteil, einer braunen Jogginghose und Hausschuhen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell