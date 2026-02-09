Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rund 15 Kilometer Kupferkabel aus Solarpark gestohlen: Zeugen bei Grebenstein gesucht

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche rund 15 Kilometer Kupferkabel von einem Solarpark bei Grebenstein gestohlen. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatte sich die Tat zwischen Dienstag, 3. Februar und Samstag, 7. Februar, 8 Uhr, ereignet. In dieser Zeit zerschnitten die Diebe an mehreren Stellen den Zaun des nahe der Siedlung Friedrichsthal gelegenen Solarparks. Anschließend durchtrennten die Täter gewaltsam die Verkabelung zahlreicher Solarpaneele und entfernten so die verbauten Stromkabel. Aufgrund der Menge der erbeuteten Kabel geht die Polizei davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelte, welche zum Abtransport mindestens ein größeres Fahrzeug nutzten. Der Wert der Beute beträgt ersten Schätzungen zufolge mindestens 30.000 Euro, der entstandene Sachschaden konnte noch nicht näher beziffert werden.

Zeugen, die in der vergangenen Woche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Solarparks gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05671-99280 bei der Polizei Hofgeismar.

