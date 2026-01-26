Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (72) Entwendete Pedelecs aufgefunden - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Am späten Freitagabend (23.01.2026) stellten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West im Nürnberger Westen mehrere mutmaßlich entwendete Pedelecs sicher. Einen Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte noch vor Ort vorläufig fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Zeuge verständigte gegen 20:45 Uhr über den Notruf die Polizei und teilte mit, dass er in der Seeleinsbühlstraße drei Personen beobachtet habe, die mehrere Pedelecs in einen Hinterhof schoben. Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West traf vor Ort einen 26-jährigen Deutschen an. Die Beamten stellten in diesem Zusammenhang mehrere Pedelecs sowie weitere Gegenstände sicher. Hierzu zählten E-Scooter, verschiedene Fahrradteile sowie verbotene Waffen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Teil der Fahrräder mutmaßlich aus Diebstahlsdelikten stammt. Die Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest und stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher.

Die beiden weiteren Männer entfernten sich bereits vor dem Eintreffen der Streife mit einem weißen Transporter in unbekannte Richtung. Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Tatverdächtigen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Hehlerei strafrechtlich verantworten.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte an den Rädern eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-West. Im Fokus steht insbesondere die Identifizierung der beiden weiteren Personen sowie die Zuordnung der aufgefundenen Gegenstände zu weiteren Straftaten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere in Bezug auf den weißen Transporter, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583 0 zu melden.

