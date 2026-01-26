PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (69) Einbruch in Firmengelände - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (22.01.2026) und Freitag (23.01.2026) gelangten Unbekannte auf das Gelände einer Firma im Nürnberger Süden und entwendeten eine große Anzahl Lkw-Reifen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag (18:00 Uhr) bis Freitag (13:50 Uhr) Zutritt zum Firmengelände in der Antwerpener Straße 11.

Dort brachen sie Container auf, in denen Lkw-Reifen gelagert waren und entwendeten Reifen im Wert von etwa 30.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor die Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

