PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (67) Graffitisprayer auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht auf Sonntag (25.01.2026) besprühten zwei Männer einen U-Bahn-Zug im Nürnberger Süden. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen die Beschuldigten auf frischer Tat fest.

Gegen 00:50 Uhr meldete die VAG zwei Personen an der U-Bahn-Anlage Messe, welche augenscheinlich eine auf der Abstellanlage abgestellte U-Bahn besprühten. Im Anschluss flüchteten die Männer über die Otto-Bärnreuther Straße in Richtung Neuselsbrunn.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen (26, 34, polnisch) festgenommen werden.

Da beide nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Zudem führten die Beamten eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine DNA-Entnahme bei den Beschuldigten durch. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:09

    POL-MFR: (66) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 24.01.2026

    Nürnberg (ots) - Am heutigen Samstag fanden in Nürnberg zwei mobile Versammlungen statt. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlungsgeschehen zu gewährleisten. Zur Kundgebung mit dem Titel "Unser N-Wort ist Nazi" sammelten sich gegen 13:00 Uhr Uhr rund 40 Teilnehmer am Hallplatz zur Auftaktkundgebung. Zeitgleich ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:56

    POL-MFR: (65) Mann schwer verletzt aufgefunden - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

    Nürnberg (ots) - Am späten Donnerstagabend (22.01.2026) wurden Beamte der Polizeiinspektion Fürth im Nürnberger Westen während einer Streifenfahrt auf einen am Boden liegenden Mann aufmerksam. Dieser wies erhebliche Verletzungen auf, wonach die Nürnberger Kriminalpolizei derzeit wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt und um Zeugenhinweise bittet. Die ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 09:35

    POL-MFR: (64) Betrugsfälle auf Kleinanzeigenportalen - die Polizei warnt

    Nürnberg (ots) - Das Kommissariat für Ermittlungen im Bereich Cybercrime der Nürnberger Kriminalpolizei hat aktuell wiederholt betrügerische Vorfälle auf verschiedenen Kleinanzeigenportalen festgestellt. Betrüger nehmen Verkäufer ins Visier. Die Polizei warnt daher vor Betrugsmaschen beim Online-Handel. Während häufig die Käufer auf Kleinanzeigenportalen zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren