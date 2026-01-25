Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (67) Graffitisprayer auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht auf Sonntag (25.01.2026) besprühten zwei Männer einen U-Bahn-Zug im Nürnberger Süden. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen die Beschuldigten auf frischer Tat fest.

Gegen 00:50 Uhr meldete die VAG zwei Personen an der U-Bahn-Anlage Messe, welche augenscheinlich eine auf der Abstellanlage abgestellte U-Bahn besprühten. Im Anschluss flüchteten die Männer über die Otto-Bärnreuther Straße in Richtung Neuselsbrunn.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen (26, 34, polnisch) festgenommen werden.

Da beide nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Zudem führten die Beamten eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine DNA-Entnahme bei den Beschuldigten durch. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell