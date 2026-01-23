PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (65) Mann schwer verletzt aufgefunden - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Nürnberg (ots)

Am späten Donnerstagabend (22.01.2026) wurden Beamte der Polizeiinspektion Fürth im Nürnberger Westen während einer Streifenfahrt auf einen am Boden liegenden Mann aufmerksam. Dieser wies erhebliche Verletzungen auf, wonach die Nürnberger Kriminalpolizei derzeit wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt und um Zeugenhinweise bittet.

Die Polizeibeamten befanden sich gegen 23:25 Uhr auf Streifenfahrt. Dabei fiel ihnen in der Höfener Straße, auf Höhe der Hausnummer 87, eine auf dem Boden liegende männliche Person auf, die augenscheinlich Hilfe benötigte.

Während der im Anschluss an das Auffinden durchgeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen stellte der Rettungsdienst multiple Verletzungen fest, die auf ein Angriffsgeschehen zurückzuführen sein dürften. Der Geschädigte wurde mit als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen durch das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ergaben , dass es sich bei dem Opfer um einen 36-jährigen Aserbaidschaner aus Fürth handelt. Derzeit konzentrieren sich die Ermittlungen insbesondere auf die Ermittlung des Tatorts bzw. des Tatablaufs und die Identifizierung des oder der unbekannten Täter.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Angaben zur Tat und/oder zur Herkunft der Verletzungen des Mannes machen können oder Zeugen, die den Mann in der Nacht beobachtet/gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 09:35

    POL-MFR: (64) Betrugsfälle auf Kleinanzeigenportalen - die Polizei warnt

    Nürnberg (ots) - Das Kommissariat für Ermittlungen im Bereich Cybercrime der Nürnberger Kriminalpolizei hat aktuell wiederholt betrügerische Vorfälle auf verschiedenen Kleinanzeigenportalen festgestellt. Betrüger nehmen Verkäufer ins Visier. Die Polizei warnt daher vor Betrugsmaschen beim Online-Handel. Während häufig die Käufer auf Kleinanzeigenportalen zum ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:56

    POL-MFR: (62) Brand in Seniorenzentrum - Zwei Personen leicht verletzt

    Roth (ots) - In einem Seniorenzentrum in Abenberg (Lkrs. Roth) brach am heutigen Donnerstag (22.01.2026) ein Feuer aus. Dabei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 12:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Altenheim in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren