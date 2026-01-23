Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (63) Tödlicher Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2417 bei Markt Taschendorf

Neustadt an der Aisch (ots)

Am frühen Freitagmorgen (23.01.2026) ereignete sich auf der Staatsstraße 2417 zwischen Markt Taschendorf und Birkach ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Gegen 05:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger mit seinem Ford die Staatsstraße 2417 zwischen Markt Taschendorf und Birkach. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt der 64-Jährige tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Streifen der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nehmen den Unfall derzeit auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützt ein Gutachter die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs.

Die Staatsstraße 2417 ist aktuell (07:25 Uhr) in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

