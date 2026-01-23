PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (63) Tödlicher Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2417 bei Markt Taschendorf

Neustadt an der Aisch (ots)

Am frühen Freitagmorgen (23.01.2026) ereignete sich auf der Staatsstraße 2417 zwischen Markt Taschendorf und Birkach ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Gegen 05:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger mit seinem Ford die Staatsstraße 2417 zwischen Markt Taschendorf und Birkach. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt der 64-Jährige tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Streifen der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nehmen den Unfall derzeit auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützt ein Gutachter die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs.

Die Staatsstraße 2417 ist aktuell (07:25 Uhr) in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 15:56

    POL-MFR: (62) Brand in Seniorenzentrum - Zwei Personen leicht verletzt

    Roth (ots) - In einem Seniorenzentrum in Abenberg (Lkrs. Roth) brach am heutigen Donnerstag (22.01.2026) ein Feuer aus. Dabei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 12:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Altenheim in der ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:17

    POL-MFR: (61) Scheunenbrand in Altenthann

    Altdorf (ots) - Am Donnerstagnachmittag (22.01.2026) geriet eine Scheune in Altenthann (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Zeuge bemerkte gegen 14:00 Uhr das Feuer in der Penzenhofener Straße und alarmierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune, ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 10:38

    POL-MFR: (60) Einbruch in Reihenmittelhaus - Zeugen gesucht

    Fürth (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (21.01.2026) in ein Reihenmittelhaus in Fürth ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich zwischen 15:15 Uhr und 21:00 Uhr über die Terrassentür Zugang zum Anwesen in der Leipziger Straße. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck im Wert von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren