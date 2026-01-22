PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (62) Brand in Seniorenzentrum - Zwei Personen leicht verletzt

Roth (ots)

In einem Seniorenzentrum in Abenberg (Lkrs. Roth) brach am heutigen Donnerstag (22.01.2026) ein Feuer aus. Dabei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 12:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Altenheim in der Mäbenberger Straße ein.

Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stellten sie Flammen und eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung des Hauses fest. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch.

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen während der Löscharbeiten vorübergehend verlassen. Einsatzkräfte der Notfallseelsorge sowie der Krisenintervention des BRK und der Johanniter kümmerten sich um die Betroffenen.

Rettungskräfte brachten eine 74-jährige Bewohnerin (deutsch) einer Nachbarwohnung sowie eine 45-jährige Angestellte (deutsch) der Einrichtung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Eine Katze überlebte das Brandgeschehen nicht. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Mittelpunkt steht dabei die Klärung der bislang unklaren Brandursache.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

