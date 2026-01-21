PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (59) Autospiegel abgetreten - Festnahme

Fürth (ots)

Ein 44-jähriger Deutscher steht im Verdacht, am Dienstagmittag (20.01.2026) in Fürth mehrere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Eine Streife nahm den betrunkenen Randalierer in Gewahrsam.

Gegen 12:00 Uhr beobachtete ein Zeugen, wie ein Mann in der Mainstraße die Außenspiegel mehrerer Autos abtrat und Scheibenwischer verbog. Daraufhin wählte der Zeuge den Polizeinotruf.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth fahndeten nach dem Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Der 44-Jährige zeigte sich hierbei erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren