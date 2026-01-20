PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (56) Versammlungsgeschehen in Ansbach am 20.01.2026

Ansbach (ots)

Am Dienstag (20.01.2026) findet im Stadtgebiet Ansbach eine kurzfristig angemeldete Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf entsprechende Behinderungen einstellen.

Die Demonstration wird sich im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr entlang folgender Wegstrecke bewegen:

Schlossplatz - Promenade - Maximilianstraße - Turnitzstraße - Bahnhofstraße - Bischoff-Meiser-Straße

Im Umfeld dieser Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur genannten Zeit möglichst zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

