PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (53) Mordfall Marion Baier - Hinweis auf ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 21.01.2026

POL-MFR: (53) Mordfall Marion Baier - Hinweis auf ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am 21.01.2026
  • Bild-Infos
  • Download

Zirndorf (ots)

Im Juli 1973 wurde die damals 12-jährige Marion Baier in Oberasbach (Lkrs. Fürth) von einem bislang unbekannten Täter ermordet. Die Kriminalpolizei Fürth prüft derzeit die Verbindung zu einem Fall, der sich im Jahr 1981 in Kempten ereignet hat und weist auf einen Beitrag der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ...Ungelöst" hin, der am 21.01.2026 ausgestrahlt wird.

Wie mit Meldung 40 berichtet, hat die Kriminalpolizei Fürth die Ermittlungen im Mordfall Marion Baier aus dem Jahr 1973 wieder aufgenommen. Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde dort die Arbeitsgruppe "Hainberg" eingerichtet.

Die 12-jährige Marion Baier war in der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 im Anschluss an den Besuch des Fischerfestes in Zirndorf mutmaßlich von einem Sexualstraftäter getötet worden. Bis zum heutigen Tag konnte der Mord an dem Mädchen nicht aufgeklärt werden.

Zwischenzeitlich prüfen die Ermittler die Verbindung zu einem ebenfalls ungeklärten Mordfall, der sich im Jahr 1981 in Kempten im Allgäu ereignet hat. Die dortigen Ermittler wenden sich morgen (21.01.2026) mit einem Beitrag in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" zum Mordfall Sonja Hurler an die Öffentlichkeit. Die Sendung wird um 20:15 Uhr ausgestrahlt und im Anschluss über die Mediathek des Senders abrufbar sein.

Aufgrund der Parallelen beider Mordfälle hoffen die Ermittler auf Zuschauer aus dem Raum Kempten im Allgäu sowie aus dem Ballungsraum Nürnberg/Fürth mit den Städten Zirndorf und Oberasbach.

Unabhängig davon bittet die Kriminalpolizei Fürth um Hinweise aus der Bevölkerung. Dieser Aufruf richtet sich vor allem an Zeitzeugen aus dem Jahr 1973. Personen, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (01./02. Juli 1973) auf dem Fischerfest in Zirndorf oder anderweitig im angrenzenden Oberasbach aufgehalten haben, kommen als wichtige Zeugen in Betracht. Für die Ermittler der Arbeitsgruppe "Hainberg" ergeben sich derzeit folgende Fragen:

   -	Wer kann Angaben zum Mordfall Marion Baier machen?
   -	Wer hat das Fischerfest am 01. Juli 1973 besucht?
   -	Wer kannte Marion Baier und kann sich an deren Besuch auf dem 
Fischerfest erinnern?
   -	Wer kann Angaben zu Personen machen, mit denen Marion Baier an 
diesem Tag Kontakt hatte?
   -	Wer hat am 01. Juli 1973 Fotos vom Fischerfest gemacht, die er 
der Polizei für Ermittlungen zur Verfügung stellen kann?
   -	Wer hat in der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 im Bereich 
des Neubaugebiets an der Hainbergstraße Wahrnehmungen gemacht, an die
er sich in Verbindung mit dem Mordfall erinnern kann?
   -	Wer kann Informationen zu den oben genannten Beweismitteln bzw. 
Zeugenwahrnehmungen machen?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Festnahme des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt im Mordfall Marion Baier eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden wird. Zudem ist die Belohnung ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört.

In Bezug auf die Meldung 40 wird erneut darum gebeten, der Polizei Fotomaterial vom Fischerfest am 01.07.1973 zur Verfügung zu stellen. Ein Upload-Portal ist unter folgendem Link eingerichtet:

https://medienupload-portal04.polizei.bayern.de/

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 21:43

    POL-MFR: (52) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 19.01.2026

    Nürnberg (ots) - Am Montagabend (19.01.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Zahlreiche Polizeibeamte waren im Einsatz, um das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern und den ordnungsgemäßen Ablauf des Versammlungsgeschehens zu ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:52

    POL-MFR: (51) Auseinandersetzung in Nürnberg - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am Sonntagvormittag (18.01.2026) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Glockenhof eine Auseinandersetzung, bei der sich zwei Männer Verletzungen zuzogen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 06:15 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei mehrere Mitteilungen über eine Schlägerei am Harsdörfferplatz ein. Vor Ort fanden alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zwei ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:17

    POL-MFR: (50) Zeugenaufruf nach Einbruch in Friseursalon

    Nürnberg (ots) - In der Sonntagnacht (18.01.2026) brach ein Unbekannter in einen Friseursalon in der Nürnberger Südstadt ein und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der Unbekannte verschaffte sich gegen 22:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Friseursalon in der Gibitzenhofstraße 175. Im Innenbereich entwendete er schließlich eine Spardose mit Bargeld. Die Höhe des entstandenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren