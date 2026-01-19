Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (50) Zeugenaufruf nach Einbruch in Friseursalon

Nürnberg (ots)

In der Sonntagnacht (18.01.2026) brach ein Unbekannter in einen Friseursalon in der Nürnberger Südstadt ein und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte verschaffte sich gegen 22:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Friseursalon in der Gibitzenhofstraße 175. Im Innenbereich entwendete er schließlich eine Spardose mit Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem die Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

