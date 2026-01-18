PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (48) Spontanversammlung im Nürnberger Stadtgebiet

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend (18.01.2026) fand unter dem Titel 'Großangriff auf Rojava' eine Spontanversammlung statt, die sich als Demonstrationszug durch das Nürnberger Stadtgebiet bewegte. In der Spitze nahmen rund 200 Personen teil.

Um kurz nach 17:00 Uhr sammelten sich im Bereich des Plärrers einige Personen, die mitteilten, unter dem Titel 'Großangriff auf Rojava' eine Demonstration abhalten zu wollen. Unter Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte betreuten anschließend zahlreiche Einsatzkräfte umliegender Dienststellen das Versammlungsgeschehen.

Nach einer anfänglich stationären Kundgebung setzten sich gegen 18:30 Uhr die in der Spitze rund 200 Personen als Demonstrationszug durch die Innenstadt in Richtung Hauptbahnhof in Bewegung. Im Bereich des Hefnersplatzes störte eine Person das Versammlungsgeschehen, weshalb die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden und den Mann (18, syrisch) in Gewahrsam nehmen mussten.

Gegen 19:30 Uhr beendeten die Teilnehmer ihre Demonstration am Hauptbahnhof und begaben sich zurück zum Plärrer. In diesem Zusammenhang mussten die Polizisten die Fahrbahn im Bereich des Plärrers kurzfristig für den Fahrverkehr sperren.

Rückfragen bitte an:

