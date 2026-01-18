PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (46) Betrunken und ohne Fahrerlaubnis vom Unfallort geflüchtet - Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen

Nürnberg (ots)

Ein 26-jähriger Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag (18.01.2026) bei einem Unfall im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof mehrere Autos beschädigt und anschließend die Flucht in einem nicht zugelassenen Auto ergriffen zu haben. Die Polizei fand das verlassene Fahrzeug auf, konnte den verantwortlichen Fahrzeugführer identifizieren und den berauschten Mann schließlich festnehmen.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge war eine zunächst unbekannte Person gegen 01:15 Uhr mit einem Mercedes in der Brehmstraße unterwegs und überholte ein in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug. Hierbei verlor er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Ford. Durch die Wucht der Kollision löste sich ein Fahrzeugteil vom Mercedes, welches einen geparkten Audi beschädigte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Mercedes-Fahrer davon. Eine Anwohnerin wurde durch die lauten Geräusche auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei.

Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte den stark beschädigten, nicht zugelassenen Mercedes im Bereich der Herschelstraße auf. Vom Fahrzeugführer fehlte zunächst jede Spur. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizisten verschiedene Beweismittel in und an dem Fahrzeug sicher. Im Rahmen weiterer Recherchen geriet ein 26-jähriger Deutsch-Amerikaner in den Fokus der Ermittlungen. Als die Beamten den Mann in seiner Wohnung aufsuchten, erhärtete sich der Tatverdacht gegen ihn. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann mutmaßlich Cannabisprodukte konsumiert hatte und zudem mit rund 1,5 Promille alkoholisiert war. Daneben zeigte sich, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da der Mercedes nicht zugelassen ist, besteht für ihn weder eine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung noch werden Kfz-Steuern entrichtet.

Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und veranlassten eine von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordnete Blutentnahme. Der 26-Jährige muss sich nun wegen zahlreicher Verkehrsdelikte strafrechtlich verantworten. Die Höhe des ingesamt entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

