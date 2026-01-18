PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (44) Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Ansbach (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (16.01.2026) in ein Anwesen in Ornbau (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mutmaßlich zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Wohnanwesen in der Straße 'Obermühl'. Aus einem Wohnraum entwendeten sie einen Tresor. Der Entwendungsschaden dürfte sich ersten Ermittlungen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten hierbei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbinung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

