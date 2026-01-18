Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (44) Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Ansbach (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (16.01.2026) in ein Anwesen in Ornbau (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mutmaßlich zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Wohnanwesen in der Straße 'Obermühl'. Aus einem Wohnraum entwendeten sie einen Tresor. Der Entwendungsschaden dürfte sich ersten Ermittlungen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten hierbei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbinung zu setzen.

