Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (49) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hersbruck (ots)

Am Samstag (17.01.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in der Trollstraße. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Ersten Zeugenhinweisen zufolge sollen zwei maskierte Personen gegen 22:30 Uhr über ein Grundstück in der Seidelbaststraße gelaufen sein. Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Ob es zu einem Entwendungsschaden kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Bereich der Trollstraße oder der Seidelbaststraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

