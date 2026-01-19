POL-MFR: (49) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mittelfranken

Am Samstag (17.01.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in der Trollstraße. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Ersten Zeugenhinweisen zufolge sollen zwei maskierte Personen gegen 22:30 Uhr über ein Grundstück in der Seidelbaststraße gelaufen sein. Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Ob es zu einem Entwendungsschaden kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Bereich der Trollstraße oder der Seidelbaststraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

