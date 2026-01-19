PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (51) Auseinandersetzung in Nürnberg - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Sonntagvormittag (18.01.2026) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Glockenhof eine Auseinandersetzung, bei der sich zwei Männer Verletzungen zuzogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 06:15 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei mehrere Mitteilungen über eine Schlägerei am Harsdörfferplatz ein. Vor Ort fanden alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zwei verletzte 19-Jährige sowie einen beschädigten Pkw eines 18-Jährigen vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die beiden 19-jährigen Männer (ein Deutscher und ein Ägypter) am Harsdörfferplatz auf. Aus bislang unbekannten Gründen griff eine Gruppe von etwa sechs bis zehn Personen die beiden Männer an. Dabei setzten die Täter mutmaßlich Pfefferspray und einen Schlagstock ein. Rettungskräfte versorgten einen der 19-Jährigen vor Ort und brachten den anderen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, aus dem er kurze Zeit später wieder entlassen wurde.

Im Verlauf der Auseinandersetzung kam ein 18-jähriger deutscher Bekannter der beiden Geschädigten mit seinem BMW hinzu. Die Personengruppe beschädigte das Fahrzeug, indem sie auf den Pkw einschlug. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zu den Tatverdächtigen ist bislang lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet gewesen sein sollen.

Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 13:17

    POL-MFR: (50) Zeugenaufruf nach Einbruch in Friseursalon

    Nürnberg (ots) - In der Sonntagnacht (18.01.2026) brach ein Unbekannter in einen Friseursalon in der Nürnberger Südstadt ein und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der Unbekannte verschaffte sich gegen 22:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Friseursalon in der Gibitzenhofstraße 175. Im Innenbereich entwendete er schließlich eine Spardose mit Bargeld. Die Höhe des entstandenen ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:49

    POL-MFR: (49) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Hersbruck (ots) - Am Samstag (17.01.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in der Trollstraße. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Derzeit ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 21:13

    POL-MFR: (48) Spontanversammlung im Nürnberger Stadtgebiet

    Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (18.01.2026) fand unter dem Titel 'Großangriff auf Rojava' eine Spontanversammlung statt, die sich als Demonstrationszug durch das Nürnberger Stadtgebiet bewegte. In der Spitze nahmen rund 200 Personen teil. Um kurz nach 17:00 Uhr sammelten sich im Bereich des Plärrers einige Personen, die mitteilten, unter dem Titel 'Großangriff auf Rojava' eine Demonstration abhalten zu wollen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren